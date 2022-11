Intel punta a superare Samsung: vuole essere il 2° produttore mondiale di chip

Le fonderie taiwanesi sono al momento fuori portata sia da parte di Intel che di Samsung, ma la lotta per il secondo posto è comunque significativa, dal momento che il mercato è in continua espansione, motivo per il quale - secondo il report - l'azienda americana avrebbe intenzione di spingere fortemente sulla divisione IFS (Intel Foundry Services).

Intel ha grandi ambizioni per quanto riguarda il suo futuro all'interno del mercato dei chip e il suo ruolo di produttore. Stando ad un nuovo report del Nikkei, la casa di Santa Clara sta puntando a consolidare la sua posizione e a raggiungere il secondo posto all'interno della classifica globale dei produttori di chip , andando quindi a scavalcare Samsung per portarsi alle spalle di TSMC.

Lo scorso anno ha messo sul piatto un totale di 70 miliardi di dollari di investimenti, di cui 20 spesi solo negli Stati Uniti, ma abbiamo visto come parte di questi sia stata stanziata anche per i progetti italiani di Intel, e il punto di forza su cui vuol far leva l'azienda riguarda proprio la scelta di puntare su impianti presenti nei principali paesi occidentali, in modo da essere più vicina ai suoi potenziali clienti e da evitare di restare coinvolta in potenziali crisi geopolitiche.

La scalata verso Samsung è comunque ancora molto lunga, dal momento che il colosso sudcoreano ha ben il 16% di quote di mercato (e TSMC ben il 54%), seguita a sua volta da UMC al 7% e Global Foundries al 6%. Al momento Intel e la sua acquisita Tower Semiconductor si posizionano tra il settimo e l'ottavo posto nella graduatoria, ma l'obiettivo di impensierire Samsung ha come orizzonte temporale quello del 2030. D'altronde l'azienda ha davanti a sé una roadmap molto aggressiva, che include lo sviluppo degli 1,8 nm nel corso del 2025.