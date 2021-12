Intel, congedo non retribuito per i dipendenti non vaccinati

L'azienda produttrice di semiconduttori con sede in California ha comunicato questa decisione con l'intento di allinearsi a quelle che sono le richieste di obbligo vaccinale inoltrate dal governo Biden a tutte le aziende che contano più di 100 dipendenti. Un decreto, quest'ultimo, ritenuto da molti anticostituzionale e già revocato, per il proprio Stato, dalla corte federale della Georgia. In attesa di chiarire queste posizioni e di capire se la Corte Suprema confermerà l'obbligo di vaccinazione, Intel preferisce tutelarsi e procedere con l'applicazione della normativa per come attualmente prevista.

Dopo le prese di posizione di diversi colossi tech , anche Intel ha comunicato a tutti i suoi dipendenti l'obbligo di procedere alla vaccinazione o di presentare un valido documento di esenzione (per motivi sanitari o di religione) entro il prossimo 4 gennaio. Nel caso in cui non vengano soddisfatti i due requisiti i dipendenti interessati saranno posti in congedo non retribuito nel corso dei mesi successivi.

La Chief People Officier, Christy Pambianchi, ha quindi confermato la deadline del prossimo 4 gennaio come limite massimo per vaccinarsi o presentare un valido certificato di esenzione. Le richieste di esenzione saranno revisionate da Intel fino al 15 marzo. Tutti i dipendenti non vaccinati, inoltre, anche se provvisti di esenzione, dovranno continuare a sottoporsi a test settimanali a prescindere dal fatto che lavorino da remoto o in presenza.

Chi non presenterà un'esenzione o un certificato vaccinale in corso di validità entro i termini previsti sarà posto in congedo non retribuito a partire dal 4 aprile per almeno tre mesi, ma non è al momento prevista una tempistica di reintegro. La stessa Christy Pambianchi ha poi affermato che Intel continuerà a monitorare la situazione e a valutare altre opzioni per tutto il primo trimestre del 2022 non escludendo ulteriori cambiamenti. Allo stesso modo l'azienda continuerà a garantire l'assistenza sanitaria ai dipendenti in congedo.