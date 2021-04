Recensione Xiaomi Mi Smart Band 6: display più grande e SpO2 a buon mercato

DESIGN E DISPLAY

Le prime novità saltano subito all’occhio: anche se il design si conferma a grandi linee lo stesso della precedente Mi Band 5 (e infatti se ne avete una il cinturino è compatibile), il display AMOLED da 1,56’’ è più grande del 50%, più definito e brillante, e soprattutto sfrutta meglio lo spazio a disposizione, poiché le scritte occupano quasi tutta la superficie, essendo quasi borderless. Per questo motivo, alcune delle 60 watchface disponibili sull'app riescono a mostrare un maggior numero di informazioni, anche se in alcuni casi ciò va a discapito della leggibilità. Per chi possiede una Mi Band non dirò niente di nuovo, ma sebbene il display sia migliorato anche in definizione e abbia una buona luminosità (peccato non automatica), le sue dimensioni lunghe e strette fanno sì che i caratteri siano davvero piccoli; più che quelli delle notifiche parlo di alcune voci particolarmente lunghe del menù, che impiegano parecchio a scorrere dato lo scarso spazio disponibile. Per il resto, è una band molto leggera (pesa solo 12,8 gr) e molto comoda, al punto che quasi non ci si accorge di indossarla. Bene il cinturino in gomma, abbastanza morbido, con la chiusura a pressione, a cui però manca una "sicura"; non è un problema per le attività ordinarie, ma qualcosa di più estremo come un tuffo potrebbe farla aprire, come accaduto a Gabriele con la Mi Band 5 (persa per sempre nelle profondità marine della Calabria).

A proposito di liquidi, è resistente all'acqua per una doccia o il nuoto, ma non per le immersioni o la sauna. Unico neo, su questa Mi Band 6 forse avrei preferito trovare un pulsante per poter navigare più agilmente all'interno del menù (e poter ad esempio tornare alla home con una sola pressione) ma anche perché sarebbe tornato utile per gestire l'allenamento in acqua o sotto la pioggia, quando il touch potrebbe non rispondere a dovere. Nota positiva invece la possibilità di risvegliarlo sia con il movimento del polso grazie all'accelerometro sia con un tap sul display (o con uno scorrimento verso l'alto, si può scegliere la propria modalità preferita dal menù della band).

ATTIVITÀ SPORTIVE E PARAMETRI

A proposito di sport, si possono impostare 30 modalità fitness, di cui 19 sono nuove (tra cui ad esempio pallacanestro, pugilato, zumba, allenamento alta intensità, core, pilates, pattinaggio ghiaccio, badminton, danza moderna). Solo per alcune sono previste rilevazioni specifiche, come ad esempio il nuoto dove si può impostare lo stile ma non il numero di vasche come obiettivo. Ci sono anche 6 sport con rilevamento automatico: corsa all'aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo; devo dire che il sistema è molto sensibile, a volte anche troppo: l'ho provato con vari giri in bicicletta e ha rilevato anche le pause minime, comprese quelle al semaforo.

Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, viene rilevata anche la saturazione dell'ossigeno nel sangue (non continua), la qualità del sonno e lo stress. Affidabilità delle rilevazioni in linea con le altre smartband, considerato che non sono dispositivi medici. È presente anche la funzione otturatore, che personalmente trovo sempre apprezzabile, mentre mancano invece la torcia, l'NFC e il GPS integrato, motivo per cui se vorrete tener traccia con più precisione dei vostri allenamenti all'aperto dovrete portare con voi lo smartphone; in compenso, la rilevazione della posizione è abbastanza veloce.

APP E SOFTWARE

La Mi Band 6 è supportata da due app della casa madre, la classica Mi Fit e la nuova Xiaomi Wear. Anche se la seconda è apprezzabile perché dà un colpo d'occhio migliore sui parametri di chi la usa e sulle attività svolte, devo dire che mi sono trovata più a mio agio con la prima perché i menù mi sono sembrati più dettagliati. In ogni caso, la parola chiave dell'app è personalizzazione, ed è una cosa che ho molto apprezzato: è possibile perfino scegliere, creandola, la vibrazione per ogni tipo di notifica, così come personalizzare i menù nel dettaglio. Peccato non sia possibile interagire con i grafici ingrandendoli. La Mi Band 6 è supportata su iOS 10.0 e su Android 5.0 e successivi; mi sembra però ci siano poche possibilità di integrarla con app di terze parti, come ad esempio Strava. L’app inoltre calcola il PAI (acronimo che sta per personal activity intelligence), un indicatore dell'attività fisiologica personale che converte i dati raccolti in un punteggio personalizzato per capire qual è il livello di attività richiesto per mantenersi in buona salute; tra tutti gli indici, devo dire di non averne colto appieno l'affidabilità e quindi l'utilità. Nota curiosa: la Mi Band non può essere spenta (al massimo scaricata) né si può disconnettere dal bluetooth.

Il menù all'interno della band è intuitivo e personalizzabile tramite app, ed è composto da due anelli: quello che scorre orizzontalmente con swipe a destra o a sinistra mostra schermate informative, dalla frequenza cardiaca al meteo, alla gestione della riproduzione musicale; quello che scorre verticalmente invece contiene funzioni, impostazioni, notifiche e allenamenti. Peccato l'assenza di un pannello per l'accesso rapido alle impostazioni; positivo invece che si possano gestire sveglie e promemoria direttamente dalla band, così come buono è il feedback aptico. Le notifiche, come accade quasi sempre sulle smartband, arrivano tempestivamente ma non ci si può interagire: solo leggerle se si tratta di messaggi o silenziare/rifiutare se si tratta di chiamate; inoltre, non è possibile cancellarle una per una ma solo in blocco. Però le emoji vengono lette, e inoltre la comunicazione è a doppio senso: quindi se si cancella una notifica sulla band questa scompare anche dallo smartphone e viceversa, il che è pregevole. La batteria da 125 mAh dovrebbe durare 14 giorni con un uso medio e 19 giorni con risparmio energetico attivo, ma ho voluto metterla alla prova tenendo accese tutte le modalità più energivore ed è durata circa quattro/cinque giorni, come del resto era indicato nelle specifiche. Una menzione positiva per la basetta magnetica, che si può usare comodamente senza rimuovere il cinturino: un cambiamento decisivo rispetto alla versione precedente, in cui invece era necessario togliere "il cuore" dalla band.

PREZZO E CONCLUSIONI

In conclusione, la band è disponibile in 6 colori: il nero in dotazione, un po' serioso ma secondo l'azienda in grado di svolgere una funzione antibatterica contro il proliferare dei germi, oppure blu ,arancio, giallo, verde e avorio da prendere a parte. Viene venduta a 44 euro su Amazon o sullo store ufficiale, ed è effettivamente uno dei più completi activity tracker economici sul mercato. Pratica, funzionale, supportata da una buona stabilità software, ha migliorato il display che però rimane limitato dal proprio form factor, che potrebbe non essere l'ideale proprio per tutti (penso ad esempio a chi non vede bene da vicino, ma questa non è una novità per chi considera l'acquisto di una smartband in senso stretto e similari). Detto questo, se non avete di questi problemi, il prodotto vi piace ed è la vostra prima smartband vale l'acquisto, considerato che potrebbe scendere di una decina di euro ma non di più; se invece venite da una Mi Band 5, le differenze non sono poi moltissime a parte il display e la misurazione dell'ossigeno nel sangue, quindi tutto dipende dalle vostre esigenze.

PRO E CONTRO

DISPLAY MIGLIORATO DISPLAY MIGLIORATO MISURAZIONE SPO2 MISURAZIONE SPO2 COMODA, LEGGERA COMODA, LEGGERA RISVEGLIO SIA CON MOVIMENTO CHE CON TAP RISVEGLIO SIA CON MOVIMENTO CHE CON TAP APP COMPLETA E PERSONALIZZABILE APP COMPLETA E PERSONALIZZABILE RILEVAZIONE AUTOMATICA EFFICIENTE RILEVAZIONE AUTOMATICA EFFICIENTE MIGLIORATO CONNETTORE RICARICA MIGLIORATO CONNETTORE RICARICA NO TORCIA NO TORCIA NO NFC NO NFC NO GPS INTEGRATO NO GPS INTEGRATO NO INTERAZIONE CON NOTIFICHE NO INTERAZIONE CON NOTIFICHE NO SPO2 CONTINUA NO SPO2 CONTINUA

VIDEO