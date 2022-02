Jabra Elite 85h cuffie con ANC su Amazon al minimo storico: 169 euro

Arricchiamo questo sabato con un'offerta Amazon davvero interessante: si tratta delle cuffie over-ear Jabra Elite 85h, disponibili al prezzo più basso di sempre. Abbiamo avuto modo di provarle in maniera approfondita (qui la nostra recensione) e possiamo garantire sull'ottima qualità sia costruttiva, sia da un punto di vista sonoro.

Questo tipo di cuffie con cancellazione del rumore attiva (ANC), rappresentano le migliori soluzioni per tutti coloro che cercano un suono avvolgente ed immersivo, perfette anche per isolarsi dal "mondo esterno". Certo, esistono delle alternative più compatte e portatili, come gli auricolari true wireless in-ear, ma, in questo caso, la resa finale non è paragonabile, benché ottima sotto molti punti di vista.