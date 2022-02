Cuffie top? Le Bose QuietComfort 45 in offerta con forte sconto

Grazie al Coupon da 30 euro da selezionare in fase di acquisto su Amazon, troviamo oggi tra le offerte del giorno, le cuffie Bose QuietComfort 45 a 239 euro, attualmente il prezzo più basso sul web per questo modello. Si tratta di un prodotto confortevole di alta qualità adatto ad essere indossato per molte ore.

Bose fondata da Amar Bose nel Massachusetts nel 1961 è da sempre sinonimo di qualità, non si smentisce con questa nuova versione (successiva alle famose QuiteConfort35), le QC45 risultano piacevoli al tatto e comode da indossare grazie all'archetto imbottito e ai padiglioni auricolari in simil pelle. Sono costruite in plastica di alta qualità con giunture in metallo poste nei punti giusti per garantire un'elevata resistenza.