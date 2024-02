Prende forza l'ipotesi che facevamo una decina di giorni fa, in occasione di un importante rumor su Xiaomi Watch 2. L'avevamo lanciata lì, e sebbene nel momento in cui scriviamo non sia arrivata alcuna indicazione ufficiale l'indizio di oggi è da non sottovalutare: il prossimo smartwatch cinese potrebbe essere annunciato al Mobile World Congress di Barcellona, dove la serie Xiaomi 14, dopo essere rimasta un'esclusiva cinese per diversi mesi, sarà sicuramente presentata al mondo. L'indizio che avvalora la possibilità che lo smartwatch venga presentato al MWC 2024 arriva da Amazon Italia, dove Xiaomi Watch 2 è già offerto in preordine: la filiale italiana dell'e commerce arancione indica come data di uscita sabato, cioè il 24 febbraio, e chi ne preordina uno lo avrà giovedì 29 febbraio. Molte le immagini sia della versione silver che di quella black, anche se solo la prima in questo momento è venduta e spedita da Amazon, la formula che dà al cliente maggiori garanzie.

Il prezzo è in linea con quanto si ipotizzava in precedenza: 199,99 euro, la cifra a cui viene offerta in preordine da Amazon la variante in colorazione silver. C'è la prenotazione al prezzo minimo garantito, cioè il meccanismo che consente di acquistarlo al prezzo più basso che dovesse raggiungere dal momento in cui si conferma l'ordine a quello dell'uscita. In altre parole, se lo si ordina a 199,99 euro e il prezzo da qui a sabato scende, lo si compra a quel prezzo.

Purtroppo però, se da un lato la presenza su Amazon è positiva per le tante immagini, lo è meno per le specifiche tecniche. Lo store indica solamente la dimensione del display, 1,43 pollici, e il peso, 46 grammi, nient'altro. Speriamo dunque che Xiaomi lo presenti presto così da avere un quadro completo e soprattutto certo dei valori in gioco, intanto di seguito le specifiche raccolte nei giorni scorsi.

XIAOMI WATCH 2 - SPECIFICHE ATTESE

cassa: 46 mm

46 mm peso : 46 grammi

: 46 grammi materiale: alluminio

alluminio display: AMOLED 1,43 pollici, 466 x 466 pixel, Always on Display

AMOLED 1,43 pollici, 466 x 466 pixel, Always on Display processore: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 a 4 nm

Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 a 4 nm autonomia: 65 ore

65 ore OS: Wear OS

Wear OS impermeabilità: 5 ATM (non consigliato l'uso in piscina o al mare)

5 ATM (non consigliato l'uso in piscina o al mare) modalità sportive integrate: 150+

150+ funzioni: monitoraggio sonno, SpO2, frequenza cardiaca, passi

monitoraggio sonno, SpO2, frequenza cardiaca, passi app: Google Wallet, Google Maps, Google Play Store

Google Wallet, Google Maps, Google Play Store connettività: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, GPS.