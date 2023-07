Vision Pro non avrà un successo rapido come altri dispositivi di Apple

Il Vision Pro, impiegherà molto più tempo rispetto a iPhone, iPad e Apple Watch per diventare un prodotto in grado di contribuire in modo significativo alle entrate di Apple. Questo, almeno, è quanto sostiene Mark Gurman, autorevole giornalista di Bloomberg, secondo cui, "se mai ci riuscirà", il visore di realtà mista dovrà prima riuscire a superare una serie di importanti ostacoli, prezzo e form factor in primis

CI VORRÀ TEMPO PER VISION PRO

Attualmente, nella sua rendicontazione finanziaria trimestrale, Apple cita separatamente le entrate generate da iPhone, da iPad, dai Mac, dai servizi e da quelli che ha inserito nella categoria "casa, dispositivi indossabili e accessori" in cui ha raggruppato AirPods, cuffie Beats, HomePod e Apple TV. In quest'ultima categoria rientra anche Apple Watch ed è proprio in questa che, con molta probabilità, verrà inserito anche Vision Pro. Negli ultimi risultati finanziari annunciati all'inizio dello scorso maggio, questa divisione ha fatto registrare un calo dell'1%, raggiungendo un totale di 8,76 miliardi di dollari di ricavi, battendo comunque le previsioni che puntavano a 8,5 miliardi di dollari. 8,76 miliardi di dollari sono ancora nulla rispetto ai 51,33 miliardi di dollari di ricavi ottenuti solo da iPhone. I Mac hanno comunque generato 7,17 miliardi di dollari e gli iPad "solo" 6,67 miliari di dollari. Guardando al passato, tutti i dispositivi annunciati da Apple sono sempre riusciti ad ottenere un successo molto rapido, a volte istantaneo. Nel 2004, ad esempio, tre anni dopo il suo lancio, l'iPod rappresentava il 16% delle vendite dell'azienda. Quando l'iPhone è stato annunciato, nel 2007, l'iPod rappresentava quasi il 40% delle entrate annuali di Apple, con ricavi di circa 8 miliardi di dollari all'anno.

Sebbene ci fosse stato molto scetticismo dopo il lancio iniziare di iPhone, in quel caso gli "ostacoli" erano rappresentati dal prezzo e dalla vendita in esclusiva con AT&T, Apple riuscì comunque a vendere 1 milione di unità in meno di tre mesi e 10 milioni nel corso del primo anno. Nel 2009, iPhone rappresentava circa un terzo delle entrate totali della società di Cupertino. L'iPad ha avuto invece un successo istantaneo: dopo un anno dal suo lancio sul mercato, nel 2011, il tablet rappresentava circa il 18% delle vendite totali di Apple con ricavi di circa 20 miliardi di dollari. Nel primo anno di disponibilità, furono venduti ben 15 milioni di iPad, circa il triplo rispetto a quanto fatto nello stesso tempo da iPhone. Apple Watch è stato un "diesel". Ha iniziato piano ma è progressivamente diventato un componente fondamentale nell'ecosistema di Apple. Nonostante ciò, lo smartwatch non è stato mai trattato singolarmente da Apple ma è stato da sempre inserito nella categoria dei "dispositivi indossabili", insieme a "casa e accessori". Gurman sottolinea che l'Apple Watch è stato lanciato inizialmente a 349 dollari in nove paesi, Vision Pro arriverà ad un prezzo 10 volte superiore, solo negli Stati Uniti e per diversi mesi resterà confinato solo negli USA. Entro la fine del 2024, Apple dovrebbe iniziare a venderlo anche all'estero.

UN PRODOTTO PIÙ COMPLESSO ANCHE DA VENDERE

In generale, tuttavia, vista anche la "complessità" di questo dispositivo, ci saranno anche una serie di difficoltà da affrontare nel processo di vendita: la gestione di diversi aspetti logistici delicati nella supply chain, un addestramento adeguato per venditori relativamente alla configurazione del visore, e uno altrettanto adeguato ai clienti per avviarli all'uso. Altra differenza fondamentale tra il Vision Pro e tutti gli altri device di Apple e che questi ultimi sono sempre stati prodotti che le persone avevano già usato in qualche modo: telefoni, tablet, orologi. Vision Pro è pesante, non ha un'ampia varietà di casi d'uso e, soprattutto, va indossato, cosa che in molti probabilmente non avranno mai fatto prima.

Quando fu iniziato lo sviluppo, secondo indiscrezioni, Apple avrebbe previsto di vendere nel primo anno circa una decina di milioni di unità. Questa previsione sarebbe stata successivamente limitata prima a circa 3-4 milioni di unità, poi a 1 milione. Le ultime indiscrezioni punterebbero invece ad un quantitativo compreso tra le 400.000 e le 500.000 unità. Qualora queste ultime previsioni fossero confermate, calcolando un prezzo di vendita di 3.700 dollari a cui andranno aggiunti vari accessori, nel primo anno potrebbero entrare nelle casse di Apple circa 1,5 miliardi di dollari, decisamente "poco" rispetto ad altre categorie di prodotto. Per quanto riguarda il futuro, tuttavia, si attende anche un modello più economico che, seppur arriverà con un prezzo compreso tra i 1.500 e i 2.000 dollari, difficilmente potrà convincere gli utenti a preferirlo ad altre tipologie di device già esistenti.