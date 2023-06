Apple Vision Pro, in visionOS beta già oltre 20 app native: manca la calcolatrice

Apple ha rilasciato nelle scorse ore la prima Developer Beta di visionOS, il sistema operativo su cui sarà basato Vision Pro, il suo visore di realtà mista o "spatial computer", come lo ha finora definito la società di Cupertino.

OLTRE 20 APP NATIVE

Ovviamente, avere a disposizione il sistema operativo sta consentendo agli sviluppatori di scoprire molte più informazioni sull'interfaccia utente e sulle applicazioni che sono già disponibili rispetto a quanto detto finora in modo più superficiale. Apple, come emerso anche nel periodo che ha preceduto la presentazione ufficiale, ha già lavorato molto per adattare praticamente tutte le app native che già troviamo su iPhone e iPad anche per funzionare al meglio su Vision Pro. Sarebbero oltre una ventina oltre a servizi integrati e app specifiche.

Here is all the built-in apps on visionOS pic.twitter.com/M8NCmMBAbu — Aaron (@aaronp613) June 21, 2023

Andando più nel dettaglio, queste sono le app che sono già state adattate da Apple e che si trovano nel sistema operativo visionOS: Contatti, File, Freeform, Home, iCloud, iTunes (molto probabilmente iTunes Store), Messaggi, Mappe, Calendario, Safari, Apple News, Wallet, Foto, Impostazioni, Comandi, Salute, Promemoria, Siri e Dov'è. Presenti inoltre anche una serie di servizi integrati, anche questi con la loro app: Adesivi Animoji, Batteria, App Famiglia, EventView (molto probabilmente l'app Ambienti), Trova il mio telecomando, Game Center, Accesso, Preferenze, Print Center, Quick Look, SideCar, TestFlight e Sleep Widget. Le app specifiche per Vision Pro sono: RealityControlCenter, Reality Environment, RealityGuestSetup, RealityHUD, RealityKeyboard e RealityNotifications.

MANCA LA CALCOLATRICE

Come su iPad, anche su Vision Pro sembrerebbe non esserci la Calcolatrice, una fissazione di Apple. Secondo indiscrezioni, inoltre, alcune funzionalità sarebbero state eliminate nel corso dello sviluppo. Tra queste, la possibilità di utilizzare sul visore le app sviluppate per Mac. Ovviamente, manca ancora molto all'arrivo sul mercato e alla finalizzazione del software per cui è probabile che qualcosa potrà ancora cambiare.

GLI AMBIENTI A DISPOSIZIONE

Per quanto riguarda invece gli ambienti in cui ci si potrà immergere virtualmente, oltre a Mount Hood, mostrato da Apple in fase di presentazione, sono disponibili altre 12 location: Haleakala, Yosemite, Sky, Joshua Tree, Lake Vrangla, The Moon, Beach, White Sands, Winter Light, Fall Light, Summer Light e Spring Light.

Gli utenti potranno entrare in un ambiente virtuale girando la Digital Crown per escludere il mondo reale. Gli ambienti possono essere utilizzati come sfondo per guardare film, utilizzare app, effettuare chiamate e altro ancora.