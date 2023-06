Apple Vision Pro, una seconda fascia potrebbe renderlo più confortevole

Apple ha tenuto in considerazione il fattore peso durante la progettazione di Vision Pro, altrimenti la batteria sarebbe stata integrata e non esterna. L'intenzione era evidentemente quella di ridurre al massimo la pesantezza di un dispositivo che dovrebbe gravare sulla testa per diverse ore, ma ci si è riusciti fino a un certo punto. La tecnologia integrata nel visore Apple di prima generazione pesa - si pensi anche solo agli innumerevoli schermi e alle fotocamere - , e a tirar su l'ago della bilancia ci sono pure alluminio e vetro. Insomma, per quanto Apple possa essersi impegnata, un visore con il meglio della tecnologia e materiali di alto livello non poteva che avere un peso non indifferente. Quanto pesi con precisione non lo sappiamo ancora, ma a leggere le opinioni di chi durante la WWDC 2023 ha potuto passare in sua compagnia la mezz'ora concessa da Apple gran parte dei clienti pescherà una fascia ulteriore dal listino degli accessori per Vision Pro.

PROBABILE CHE SIA OFFERTA TRA GLI ACCESSORI

Dan Barbera di macrumors.com è uno dei fortunati che a Cupertino hanno potuto mettere le mani su Vision Pro. Il modello che ha indossato aveva una fascia superiore che quasi non si era notata durante la presentazione. Oltre alla fascia regolabile da sistemare poco sopra la nuca, Apple ne avrebbe prevista una seconda da far passare sopra la testa, che non si sarebbe vista troppe volte (forse una sola) nelle clip di presentazione, probabilmente perché sarà offerta tra gli accessori.

Ecco, a sentire chi ha provato Vision Pro pochi clienti, una volta che la avranno provata, rinunceranno all'acquisto di questa seconda fascia che riduce, e non di poco, la sensazione di avere qualcosa in testa: "[con la fascia superiore, Vision Pro] non sembra più pesante degli altri visori", ha raccontato il collega da Cupertino. Immaginiamo peraltro che possa offrire una migliore stabilità del visore nel momento in cui si andrà in giro con il Vision Pro addosso.

Apple non ha menzionato questa seconda fascia, né ha chiarito il "corredo" di Vision Pro nel momento in cui arriverà sul mercato, il prossimo anno. Per cui esiste la possibilità (piccola, visto che di fatto non s'è mai vista nelle clip o nel materiale stampa) che faccia parte della dotazione di serie. Più probabile però che bisogni metter mano al portafogli.