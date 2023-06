Vision Pro sarà anche un enorme display virtuale 4K per Mac con mouse e tastiera

Vision Pro è stato annunciato da Apple come un "rivoluzionario computer spaziale" che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico, una "tela infinita" sia per l'intrattenimento che per la produttività, aspetto su cui è stata molto incentrata la presentazione.

UN ENORME DISPLAY 4K PER MAC

Apple Vision Pro, infatti, oltre a tutte possibilità della realtà aumentata, offre anche uno schermo virtualmente "infinito" su cui mostrare le app che utilizziamo quotidianamente, un nuovo concetto di "multitasking". Inoltre, in alternativa ai gesti e al controllo con gli occhi, c'è anche il supporto alla Magic Keyboard e al Magic Trackpad.

In pratica, con la funzione Virtual Display, in associazione ad un Mac, gli utenti potranno impostare il proprio spazio di lavoro in modalità wireless, lavorando su un display 4K "privato e portatile". "Questa potente combinazione di funzionalità rende Apple Vision Pro perfetta per l'ufficio o per quando lavori da remoto", ha commentato Allessandra McGinnis, product manager per Apple Vision Pro, nel corso della presentazione durante il keynote alla WWDC 2023.

TRACKPAD E TASTIERA FISICI

Apple ha effettuato delle demo in cui ha mostrato la possibilità di utilizzare mouse e tastiere Bluetooth compatibili, utili quando si vogliono scrivere documenti, mail o immettere informazioni in un foglio di calcolo. Il Mac non dovrà essere connesso fisicamente al Vision Pro ma sarà possibile anche una connessione remota.

Finora, tuttavia, non ci sono state prove "pratiche". Coloro che hanno avuto modo di provare il visore, infatti, non hanno potuto testare la possibilità di utilizzare mouse e tastiere reali ma solo una piccola tastiera virtuale per scrivere un breve messaggio. Apple, inoltre, ha anche mostrato una demo di una decina di secondi in cui più persone interagivano su un documento. Una demo statica che non ha consentito di farsi un'idea più precisa. Vision Pro, ricordiamo, costerà 3.499 dollari e si potrà acquistare dall'inizio del prossimo anno solo negli Stati Uniti. I potenziali acquirenti avranno comunque l'opportunità di provare in anticipo il Vision Pro negli store per la realizzazione di una versione su misura della maschera.