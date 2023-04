Apple, tra due mesi il lancio del visore AR/VR: "nulla verrà lasciato al caso"

UN LANCIO RISCHIOSO MA IMPORTANTISSIMO

Per Apple, come detto anche nei mesi scorsi, questo visore sarà un lancio rischioso, ma potenzialmente monumentale. In gioco c'è sicuramente anche la reputazione della società di Cupertino che spesso, piuttosto che lanciare una nuova categoria di prodotto, ha puntato a realizzare qualcosa di meglio rispetto a quanto già presente sul mercato. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di una nuova categoria di prodotto .

SCETTICISMO VERSO LA CATEGORIA DI PRODOTTO

Non resta che attendere ancora un paio di mesi, un periodo in cui sicuramente si intensificheranno un po' di più le indiscrezioni anche se non dobbiamo aspettarcene di così corpose come quelle che solitamente arrivano quando di parla di iPhone.

Tuttavia, specialmente in questo caso, non c'è un grandissimo ottimismo . Non tanto per il visore di Apple, ma ci riferiamo alla categoria di prodotto in generale. I visori di realtà virtuale e aumentata sono attualmente ancora ancora ben lontani dal conquistare il mercato di massa e sono sicuramente visti ancora con molto scetticismo dalla maggior parte dei consumatori.

EVENTO IN STREAMING: NULLA LASCIATO AL CASO

L'evento di Apple, nonostante la pandemia sia ormai superata, sarà in streaming, un video pre registrato che seguirà uno stile divenuto ormai classico e che consentirà, rispetto alle demo in tempo reale che si facevano in passato, di far andare tutto nel migliore dei modi, senza intoppi o altri problemi. L'ultima cosa di cui ha bisogno Apple per il suo visore, infatti, che dovrà anche cercare di convincere gli utenti a sborsare oltre 3000 dollari per averlo, è che la demo fallisca come accaduto nel 2017 con il FaceID che non sbloccava l'iPhone.

Non verrà lasciato "nulla al caso", come ha affermato anche Mark Gurman nella sua consueta newsletter su Bloomberg in cui ha dato proprio ampio spazio a questo visore di Apple e in cui ha previsto anche la possibilità che venga annunciato altro hardware alla WWDC, evento che solitamente è incentrato sul software. Oltre a iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14, infatti, ci potrebbe essere spazio anche per dei nuovi modelli di MacBook Air e un Mac Pro con processori M3. Per l'Air, in particolare, sarebbe in arrivo anche una versione con display da 15 pollici.