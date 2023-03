Mercato indossabili vede la luce: per IDC torneranno a crescere entro fine anno

Per gli analisti di IDC il 2023 sarà l'anno del ritorno alla crescita per il mercato degli indossabili, dopo le lacrime del 2022. L'istituto di solito non finisce molto lontano dalle sue previsioni, per cui l'incubo dei produttori di tecnologia indossabile potrebbe essere vicino alla fine. Per il 2023 IDC prevede le spedizioni a quota 442,7 milioni di dispositivi, equivalenti a una crescita del 6,3% su base annua. È una prospettiva di medio termine comunque, perché con ogni probabilità nel primo trimestre 2023 (che si chiuderà a fine mese) i numeri saranno ancora colorati di rosso.