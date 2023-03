Studio sul sonno di chi indossa un Apple Watch: 2 su 3 non dormono abbastanza

Nello scenario ideale si dovrebbero garantire al corpo 8 ore di riposo a notte, ma ne basterebbero anche 7 per ridurre il rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari, di un più rapido declino cognitivo o precoce insorgenza di demenza, ma anche depressione, propensione all'obesità, pressione media sanguigna più elevata e colesterolo fuori dai livelli di guardia. Insomma, se il sonno viene snobbato le conseguenze possono essere pesanti.

I ricercatori dell'università di Harvard hanno esaminato i dati sul sonno dell'Apple Heart and Movement Study relativi a oltre 2,9 milioni di notti ed è emerso che la maggior parte degli oltre 42mila clienti Apple Watch che hanno deciso di partecipare allo studio non dorme a sufficienza. Solamente il 31% infatti dorme almeno 7 ore a notte , il minimo sindacale raccomandato dalla scienza.

I risultati dello studio mettono nero su bianco quel che gli esperti sanno da tempo. Quando si tratta di assicurare all'organismo il riposo necessario, " la maggior parte di noi non è all'altezza" , afferma Rebecca Robins, ricercatrice di medicina del sonno alla Harvard Medical School.

MEGLIO SVEGLIARSI ALLA SOLITA ORA E RECUPERARE CON UN PISOLINO

Oltre ad analizzare il numero di ore, lo studio ha analizzato diversi elementi di contorno. Ad esempio gli orari medi a cui ci si mette a letto e le differenze tra i giorni di lavoro e il fine settimana . Il risultato è intuibile, ma lo studio rende tutto più chiaro con le percentuali: nei feriali i partecipanti andavano a letto prima della mezzanotte nel 66% dei casi, nei festivi invece nel 57%. Per gli esperti è il fenomeno del jet lag sociale , cioè il ritardo a cui si costringe l'orologio biologico per ragioni sociali.

Dal punto di vista scientifico non è l'ideale cedere alle lusinghe del jet lag sociale ma va trovato un compromesso "politico", tra quel che dice la medicina e quel che dicono le nostre relazioni sociali. Per cui Robbins suggerisce di evitare di andare a letto tardi in entrambe le notti del fine settimana, e di cercare di svegliarsi al solito orario pure il sabato o la domenica, anche se la sera prima si è finiti più "lunghi" del solito: meglio mantenere il ritmo recuperare poi l'ammanco di sonno con un pisolino nel pomeriggio.