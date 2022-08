Nel secondo trimestre 2022 il mercato ha avuto numeri relativamente positivi, soprattutto rispetto a quanto ci aspettavamo tre mesi fa. Però, come previsto, il rallentamento economico in Cina ha determinato una contrazione interna su base annua, e i principali marchi cinesi, Huawei, imoo e Amazfit, sono cresciuti meno di quanto avrebbero potuto o hanno ottenuto percentuali negative. Tuttavia, dato che nello stesso periodo il mercato smartphone è diminuito del 9% su base annua, riteniamo che il mercato smartwatch sia sulla buona strada per crescere in maniera sana.