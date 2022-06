Mercato smartwatch, assolo Apple Watch. Ecco gli orologi più venduti al mondo

Il mercato degli smartwatch , lo abbiamo visto, gode di ottima salute. Quasi impensabile sino a poco tempo fa, ora quello degli indossabili è un segmento in grande espansione con ampio margine di miglioramento, orologi intelligenti su tutti . Il 2021 è andato a gonfie vele , così come il primo trimestre del 2022 : nei primi tre mesi dell'anno Apple ha riportato uno share in termini di spedizioni del 36,1%, largamente il più ampio di tutti considerando che in seconda posizione c'è Samsung con il 10,1% (ma in forte crescita). Ma quali sono i modelli di smartwatch più venduti? A questo risponde l'analista di IDC Francisco Jeronimo.

GLI SMARTWATCH PIÚ VENDUTI NEL PRIMO TRIMESTRE

LE VENDITE DI SMARTWATCH PER BRAND (DATI IDC)

Stando alle stime dell'analista, i top 5 del mercato smartwatch nel Q1 2022 sono stati (in termini di vendite*):

Apple: 51,2%

Samsung: 18,9%

Garmin: 7,2%

Huawei: 4,2%

Fitbit: 3,6%

*: i dati differiscono in alcuni casi in modo sostanziale rispetto a quelli forniti in precedenza da Counterpoint Research. Si tenga conto che quelli qui riportati si riferiscono alle vendite e non alle spedizioni. In più, si tratta di stime e non di dati ufficiali forniti dai produttori.