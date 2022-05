È dall'inizio del 2015 che si parla di un visore di realtà mista con il logo della mela morsicata. Lo sviluppo di questa nuova categoria di prodotto per Apple starebbe ancora proseguendo a Cupertino e l'arrivo sul mercato sarebbe in programma entro la fine del prossimo anno. Questo, almeno, è quello che affermano diversi autorevoli analisti che in passato avevano anche previsto un arrivo già nel 2022. A causare questi ritardi, secondo quanto riportato da The Information che ha pubblicato un lungo articolo realizzato grazie a una decina di fonti interne, la maggior parte delle quali avrebbe lavorato al progetto, ci sarebbero stati una serie di ostacoli, di sfide tecniche e di cambiamenti di leadership del team di sviluppo. Nel 2016, ad esempio, solo un anno dopo l'inizio dello sviluppo, sarebbe stato presentato un primo prototipo al CDA di Apple per cercare di ottenere massimo supporto e investimenti. Anche se l'esperienza d'uso per i membri del consiglio di amministrazione non fu "eccessivamente impressionante" si decise comunque di sostenere lo sviluppo con maggiori finanziamenti.

Ma il team di sviluppo, guidato da Mike Rockwell, avrebbe dovuto costantemente lottare per cercare di ottenere aiuto e supporto da altre divisioni dell'azienda. A partire dalla metà del 2017, inoltre, per mantenere il massimo riserbo sul progetto, il team ha dovuto lavorare negli uffici di Sunnyvale, in California, a diverse miglia di chilometri di distanza dal quartier generale di Apple. All'inizio del 2018, invece, uno dei membri del team di Rockwell avrebbe richiesto al team interno che si occupava dell'hardware della fotocamera di aggiungere una funzione che migliorasse la velocità con cui le telecamere del visore potevano catturare le immagini per proiettarle in un display. La risposta fu che il visore non era una priorità e bisognava aspettare almeno fino a dopo l'uscita dell'iPhone XS.

Il team avrebbe anche preso in considerazione la possibilità di utilizzare delle batterie intercambiabili, in modo da aumentarne la possibilità d'uso, ma l'idea sarebbe stata scartata a causa delle notevoli complessità. Nel tempo, tuttavia, si sarebbe comunque riuscito a ottimizzare i consumi in modo da avere un'autonomia di "diverse ore, in linea con prodotti simili", pur avendo una batteria integrata. Anche se il CEO di Apple, Tim Cook, ha da sempre supportato questo progetto, non è comunque mai stato così attivamente presente come fece Jobs con lo sviluppo dell'iPhone. Ad esempio, raramente faceva visita al gruppo negli uffici di Sunnyvale. Proprio per questa "lontananza" di Cook, avrebbe reso più difficile la competizione con altri prodotti come Mac e iPhone. Un'altra sfida fu quella con Jony Ive che aveva da subito espresso dubbi sul visore di realtà aumentata. Il suo team dubitava sul fatto che i consumatori avessero voluto indossare un visore per un considerevole periodo di tempo e credeva che questa tecnologia alienasse gli utenti da altre persone tagliandoli fuori dal mondo esterno. Da qui l'idea di svoltare sulla realtà mista, meno potente, ma più indipendente.

VIDEO