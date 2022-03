Røde NTH-100: debutto col botto nel mercato delle cuffie | Prezzo Italia

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di diverso - leggasi non over-ear - date un'occhiata alla nostra guida sulle migliori TWS in commercio .

Non solo ascolto della musica nei momenti di relax: le prime cuffie Røde sono adatte al mixaggio di tracce audio, al video editing, ai podcast ed al live streaming. Insomma, strizzano l'occhio a diverse tipologie di utenti, dall'appassionato di musica al creator. E questo grazie ai driver dinamici da 40mm con bobina mobile con nucleo in lega di alluminio ad elevata tensione a quattro strati, accoppiato a diaframma Mylar a triplo strato.

Nota in tutto il mondo per i suoi microfoni per fotocamere, videocamere e smartphone, Røde propone ora sul mercato internazionale NTH-100 , cuffie professionali over-ear che conciliano la qualità del suono alla comodità nell'indossarle, anche per lungo tempo.

Poche distorsioni grazie al magnete in neodimio ed alle altre componenti interne, mentre il padiglione auricolare sagomato con memory foam per l'isolamento acustico passivo è ergonomico e rappresenta a detta dell'azienda il giusto mix per comfort e qualità del suono. La parte esterna di ciascuna cuffia e l'archetto (dotato di sistema di bloccaggio FitLok) sono ricoperti di Alcantara, appena sotto il gel CoolTech assorbe e dissipa il calore.

Il cavo (in confezione è presente da 2,4m) può essere connesso sia sotto la cuffia sinistra sia sotto quella destra, a seconda della propria comodità. É anche presente un sistema di bloccaggio per preservare il cavo se viene involontariamente tirato. Ultima, ma non per importanza, è la modularità del dispositivo, tramite cui è possibile sostituire singole componenti (archetto, padiglioni auricolari, cavo) senza dover necessariamente acquistare un nuovo prodotto.