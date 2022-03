Astell&Kern AK UW100, auricolari true wireless con DAC dedicato e aptX Adaptive

Gli UW100 sono progettati per garantire un isolamento passivo dai rumori esterni . Non ci sono pertanto tecnologie attive che vanno a cancellare determinate frequenze. Sono comunque presenti due microfoni per ciascun auricolare , utili sia per le chiamate sia per attivare l'Ambient Mode. Per le chiamate A&K ha integrato il Voice Communication Package (VCP) sviluppato da Alango e basato sulle tecnologie Acoustic Echo-Canceller e Noise-Suppressor , capaci di eliminare l'eco e di ridurre il rumore di fondo.

L'Ambient Mode si attiva con un tocco sull'auricolare sinistro e permette di non isolarsi dal mondo circostante; con un doppio tocco si scorre tra le quattro modalità presenti, in modo da far passare la quantità desiderata di suoni. In alternativa si può ricorrere all'applicazione per iOS e Android; qui sono contenute varie impostazioni come la gestione dei comandi a tocco, l'equalizzatore e gli aggiornamenti del firmware.

L'autonomia raggiunge le 6 ore di funzionamento a cui vanno aggiunte altre 18 ore tramite la custodia fornita in dotazione. Per la ricarica si può usare la porta USB-C o un caricatore wireless. La ricarica rapida richiede 10 minuti per garantire un'ora di ascolto. Nella confezione sono inclusi 5 taglie differenti per i gommini. Il prezzo di listino è fissato indicativamente a a 260 euro. Ricordiamo che i prodotti Astell&Kern sono distribuiti in Italia da Audiogamma.