POCO prepara il suo primo smartwatch

POCO è passata agli onori della cronaca nelle ultime ore per la conferma della sua partecipazione alla prossima edizione del Mobile World Congress. L'annuncio di nuovi smartphone non è in discussione, ma il catalogo del produttore cinese potrebbe arricchirsi anche con una nuova categoria di prodotto, il suo primo smartwatch.

Indicazioni in tale direzione emergono dalla certificazione EEC recentemente avvistata in rete: il documento fa espressamente riferimento ad uno smartwatch a marchio POCO, identificato con la sigla M2131W1 e prodotto dalla cinese 70mai Co. Ltd, azienda che gravita nell'ecosistema dei dispositivi IoT di Xiaomi. La certificazione EEC è stata pubblicata il 16 febbraio scorso e, trattandosi di un documento necessario per l'immissione dei prodotti in commercio, è lecito ipotizzare che il debutto del prodotto sia imminente.

La documentazione non fornisce informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto ma, se l'Azienda continuerà a dimostrarsi fedele ai principi che contraddistinguono la sua produzione di smartphone, è lecito ipotizzare che possa trattarsi di un indossabile caratterizzato da un buon rapporto qualità-prezzo.