Apple celebra il Black History Month con un cinturino e un quadrante per Watch

In occasione dell'inizio del Black History Month, una ricorrenza osservata negli Stati Uniti d'America, Canada e Regno Unito per celebrare l'importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana, Apple ha annunciato la disponibilità di un nuovo cinturino Black Unity Braided Solo Loop e un nuovo quadrante Unity Lights per Apple Watch. Lo scorso anno, per questa stessa occasione, fu lanciata la Black Unity Collection che comprendeva un Apple Watch Series 6 Black Unity, il cinturino sport Black Unity con la scritta “Truth. Power. Solidarity.” incisa al laser all'interno del perno di fissaggio in acciaio, e un quadrante Unity.

I colori della Black Unity Collection sono ispirati a quelli della bandiera Pan-Africana: rosso, che rappresenta il sangue che unisce i popoli della diaspora africana e che è stato versato per la loro liberazione, nero, che rappresenta i popoli la cui esistenza è affermata dalla bandiera, e verde, che rappresenta la vibrante ricchezza naturale dell'Africa, la madrepatria.



Il cinturino e il quadrante di quest'anno sono ispirati all'Afrofuturismo, una filosofia che esplora l'esperienza Black attraverso una narrativa di scienza, tecnologia e auto-potenziamento. Nell'ambito di questo lancio, Apple sta supportando le organizzazioni incentrate sul progresso dell'inclusione nella scienza e nella tecnologia per le comunità di colore attraverso la sua Racial Equity and Justice Initiative.

Come molti altri quadranti di Apple, Unity Lights (Luci dell'Unità in italiano) è disponibile nelle versioni a schermo intero o circolare e include un'opzione in bianco e nero, una con indici e fino a quattro complicazioni e un monogramma. Il quadrante è stato progettato utilizzando il ray-tracing 2D, una tecnologia mai implementata prima d'ora per un quadrante. "Ogni pixel sullo schermo simula la luce e l'ombra che cadono su di esso e il movimento delle lancette dell'orologio rivela e nasconde contemporaneamente la luce, cambiando dinamicamente durante il giorno"

Il Black Unity Braided Loop è preordinabile da oggi in USA a 99 dollari e sarà disponibile in punti vendita selezionati a partire da martedì 1 febbraio. Il quadrante Unity Lights è disponibile per tutti gli utenti di Apple Watch Serie 4 e versioni successive. Apple ha anche reso disponibili sul suo sito web una gamma di sfondi ispirati all'afrofuturismo per iPhone, iPad e Mac. Al cinturino e al quadrante si affiancano anche altre iniziative messe in essere da Apple per celebrare il Black History Month. Tra queste, sezioni dedicate su Apple Music e ‌Apple Music‌ TV, allenamenti su Apple Fitness+ e Camminiamo, contenuti su Apple Podcast, App Store, Apple Books, Apple Maps e su Apple TV.