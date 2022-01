AirPods Pro 2: i fornitori si starebbero già preparando alle spedizioni

Apple dovrebbe lanciare i suoi nuovi AirPods Pro di seconda generazione nel corso della seconda metà di quest'anno. Sono già tante le indiscrezioni in tal senso che si sono susseguite in questi ultimi mesi che vengono ora ulteriormente avvalorate da alcuni rapporti industriali riportati da DigiTimes secondo cui, proprio in preparazione del lancio, i fornitori si starebbero già iniziando a preparare per le spedizioni.

Gli ‌AirPods Pro‌ di seconda generazione dovrebbero avere un nuovo design, un audio migliorato, la capacità di riprodurre audio senza perdita di qualità con Apple Music e altro ancora. Le ultime informazioni riportate dall'analista Ming-Chi Kuo parlano anche di una nuova custodia di ricarica con un piccolo speaker in grado di emettere un suono udibile quando si utilizza la funzione "Dov'è". Queste informazioni sarebbero in linea con alcune immagini trapelate nei mesi scorsi.