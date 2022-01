Fitbit tira le somme sul 2021: il cuore degli italiani è il più efficiente

L'enorme bacino di utenti che Fitbit può vantare in tutto il mondo genera un'altrettanto impressionante mole di dati su movimento e salute. Così l'azienda che nel 2019 è passata tra le mani di Google ha tracciato una linea sull'anno appena trascorso generando una serie di statistiche basate su "dati aggregati e anonimi" per scoprire chi si è distinto in alcune categorie di riferimento. E la conclusione più interessante (per noi, ovviamente) è che nel quadro mondiale degli utenti Fitbit si sono distinti anche gli italiani, che secondo le rilevazioni di smartwatch e fitness tracker dell'azienda hanno un valore RHR migliore degli altri. L'RHR non è altro che la frequenza cardiaca a riposo, cioè il numero dei battiti al minuto prodotti dal cuore durante l'inattività. Meno bpm a riposo si traducono in genere in una migliore condizione cardiovascolare, dal momento che il cuore, se le "vie" sono libere, può operare a un ritmo inferiore compiendo meno sforzo.

Va detto che il parametro può essere influenzato da una moltitudine di variabili come l'età, lo stile di vita e la genetica, quindi la "corona" di Fitibit va presa per quello che è, ossia una mera curiosità. L'Italia guida la classifica sulla salute cardiovascolare davanti a Finlandia e Olanda.

Non ci siamo nei primi cinque posti dei Paesi che hanno trascorso più tempo in zona attiva (AZM), quella "finestra" di funzionamento del cuore utile a produrre un beneficio per la salute. In altre parole non ci muoviamo tantissimo (almeno con un dispositivo di Fitbit al polso) in rapporto a Svizzera, Svezia, Irlanda, Olanda e UK, rispettivamente i primi cinque della classifica. Sulla stessa falsariga la statistica sul numero medio di passi, dove svetta Hong Kong seguito da Irlanda e Svizzera.

Ma il consuntivo forse più interessante di tutti è quello che vien fuori dall'analisi del sonno, se non altro perché è corredato da numeri. Secondo i dati rilevati dagli indossabili Fitbit, l'utente medio dorme sei ore e mezza a notte (quindi meno delle sette ore consigliate da molti esperti), va a dormire alle 23:18 e si sveglia alle 7:03. Particolarizzando i dati sul sonno ai Paesi, è in Finlandia che nel 2021 si è dormito mediamente più a lungo, poi in Irlanda e in Belgio.

E chissà che nell'edizione 2022 Fitbit non possa aggregare le rilevazioni di Versa 3 e Sense per dirci chi al mondo russa mediamente di più.