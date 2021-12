Una batteria sottile come un filo e lunga anche chilometri: l'ha realizzata il MIT

Tutto il lavoro, supportato dal programma MIT MRSEC della National Science Foundation, dal US Army Research Laboratory attraverso l'Institute for Soldier Nanotechnologies, dal programma di borse di ricerca per laureati della National Science Foundation e dalla National Research Foundation of Korea, è stato descritto sulla rivista Materials Today.

I ricercatori del MIT hanno sviluppato una batteria filiforme ricaricabile agli ioni di litio che può essere piegata, arrotolata e persino integrata all'interno di tessuti. Una batteria del genere, ovviamente, potrebbe consentire la realizzazione un'ampia varietà di dispositivi elettronici indossabili oltre che essere utilizzata per realizzare batterie stampate in 3D di qualsiasi forma che potrebbero fungere anche da parti strutturali di alcune tipologie di device.

Per dimostrare le possibilità offerte da questo tipo di tecnologia, i ricercatori hanno realizzato una batteria in fibra flessibile lunga circa 140 metri e con una capacità di accumulo di energia di 123 mAh , in grado quindi di ricaricare anche degli smartwatch. Il dispositivo in fibra ha uno spessore di poche centinaia di micron ed è il più sottile mai prodotto. La realizzazione di una batteria in fibra lunga 140 metri, secondo i ricercatori, dimostra che

La batteria in fibra continua ad alimentare un LED anche dopo un taglio parziale indicando che il sistema di batterie in fibra è esente da perdite di elettroliti e da cortocircuiti.

Ad oggi è stato dimostrato che è possibile integrare LED e batteria agli ioni di litio in una singola fibra, ma in futuro sarà possibile combinare in uno spazio così piccolo anche più di tre o quattro dispositivi.

Per la dimostrazione, la batteria in fibra è stata utilizzata per trasmettere dati tramite impulsi di luce in un sistema di comunicazione "Li-Fi" composto da un microfono, un preamplificatore, un transistor e diodi in grado di stabilire un collegamento dati ottico tra due dispositivi.

Anche se tagliata, la batteria in fibra non perde elettroliti ed è esente da cortocircuiti. A differenza di altre tipologie di batterie simili , questa sviluppata dal MIT integra il litio e gli altri materiali all'interno, con un rivestimento esterno protettivo che la rende anche più stabile e impermeabile.

Come detto, oltre alle singole fibre, che possono essere tessute per produrre tessuti bidimensionali, il materiale può essere anche stampato in 3D per realizzare delle forme personalizzate, come ad esempio degli involucri che potrebbero fornire sia la struttura di un device che la sua fonte di alimentazione. Per dimostrare anche questo aspetto, i ricercatori hanno avvolto un piccolo sottomarino giocattolo con la batteria in fibra che gli fornisce energia.

Il team di ricerca ha ovviamente già richiesto un brevetto di tutto il processo di realizzazione e continuerà ad apportare miglioramenti al fine di aumentare potenza ed efficienza. Queste batterie in fibra, secondo i ricercatori, potrebbero essere pronte per essere utilizzate in prodotti commerciali entro pochi anni.