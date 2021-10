Meta (ex Facebook) lavora a uno smartwatch con fotocamera

I dettagli sul dispositivo sono portati all'attenzione dei media da Bloomberg e si basano su una fonte che si può considerare ufficiale: l'immagine dell'indossabile mostrata in apertura è stata ricavata dalla companion app degli smart glass Ray-Ban Stories lanciati in collaborazione con Facebook all'inizio di settembre ( qui la nostra prova ).

Sì, bisogna farci l'abitudine, Meta è il nuovo nome del colosso guidato da Mark Zuckerberg , che sino a ieri tutti chiamavano Facebook. Cambia il nome per riflettere il cambio della strategia commerciale, ora fortemente improntata sulla creazione del metaverso e, perché no, di nuovi inediti prodotti. Uno è passato subito agli onori della cronaca nelle score ore: si tratta di uno smartwatch con fotocamera integrata .

I tratti distintivi sono lo schermo quadrato con gli angoli arrotondati e la fotocamera posizionata nella parte bassa del display e racchiusa in un notch. Sul lato destro della cornice si può intravedere un pulsante di controllo, un secondo pulsante sembra collocato sul bordo superiore. Il corpo principale dell'indossabile sarebbe separabile dal cinturino.

La videocamera è l'elemento che cattura più l'attenzione, visto che è un componente non comune per uno smartwatch. Il dettaglio suggerisce che Meta voglia lanciare sul mercato un prodotto pensato per videoconferenze e videochat, differenziandosi dai concorrenti - nemmeno Apple, numero uno del settore, ha previsto una fotocamera per i suoi Watch.