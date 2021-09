Nei giorni scorsi, un rapporto pubblicato da Nikkei Asia affermava che la produzione di Apple Watch Series 7 era stata ritardata a causa di non meglio precisati problemi di produzione dovuti alla "complessità del design", che sarebbe significativamente diversa da quella delle generazioni precedenti. Un nuovo rapporto della testata taiwanese DigiTimes, che cita fonti industriali, confermerebbe che la produzione del prossimo Apple Watch aumenterà a partire dalla fine di settembre.

Secondo Nikkei Asia, l'avvio della produzione di massa sarebbe stato originariamente previsto verso la metà settembre. Questo lasso di tempo in più potrebbe effettivamente riflettere un "breve" ritardo nella produzione. Ovviamente, non sappiamo se questi ritardi potranno influenzare o meno l'annuncio di Apple Watch che, ricordiamo, per cinque anni consecutivi, a partire dal Series 2 del 2016, è sempre stato presentato a settembre.