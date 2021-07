Questi nuovi dati provengono dallo studio DETECT (Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment) condotto dai ricercatori dello Scripps Research Translational Institute in California. La ricerca ha avuto inizio il 25 marzo del 2020 ed è terminata il 24 gennaio 2021 interessando oltre 37.000 persone che hanno utilizzato indossabili Fitbit, Apple Watch e di altri prodotti connessi all'app MyDataHelps.

Fin dall'inizio della pandemia ci sono stai diversi studi che hanno dimostrato come i dispositivi indossabili possono essere in grado di rilevare i primi sintomi del COVID-19 . Un nuovo articolo pubblicato oggi sulla rivista JAMA Network Open, ha evidenziato che smartwatch e smartband potrebbero fornire anche dati sugli effetti a lungo termine del virus .

Attualmente, i ricercatori stanno approfondendo i dati concentrando l'attenzione in modo particolare sugli effetti a lungo termine, comunemente indicati come "Long COVID". Inizialmente, i ricercatori si stanno concentrando sui dati degli utenti con dispositivi Fitbit:

"C'è stato un cambiamento molto più rilevante della frequenza cardiaca a riposo nelle persone che avevano il COVID rispetto ad altre infezioni virali.Abbiamo anche un rilevato cambiamento molto più drastico nei passi e nel sonno".

I ricercatori hanno anche scoperto che circa nove giorni dopo che i partecipanti contagiati hanno iniziato a segnalare i primi sintomi, la loro frequenza cardiaca è diminuita. Dopo questo calo, che non è stato osservato in quelli con altre malattie, i loro battiti cardiaci sono aumentati nuovamente e sono rimasti elevati per alcuni mesi. Ci sono voluti 79 giorni, in media, perché la loro frequenza cardiaca a riposo tornasse alla normalità, rispetto ai soli quattro giorni per quelli del gruppo non contagiato dal Covid. Anche i livelli di sonno e attività fisica sono tornati ai valori di base più lentamente nei soggetti con Covid-19 rispetto a quelli con altri disturbi.

I ricercatori hanno anche identificato un piccolo sottogruppo di persone contagiate la cui frequenza cardiaca è rimasta con più di cinque battiti al minuto al di sopra del normale da uno a due mesi dopo l'infezione. Quasi il 14% di quelli con la malattia rientra in questa categoria e la loro frequenza cardiaca non è tornata alla normalità, mediamente, per oltre 133 giorni.

Sebbene questo sottoinsieme di ricerche si concentri sui dati Fitbit, sono comunque previste ulteriori ricerche simili in futuro.