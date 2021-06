Samsung sta lavorando ad un "cerotto" OLED da applicare sulla pelle

Samsung è sicuramente uno dei primi nomi che viene in mente quando si parla di display OLED. Con l'introduzione degli smartphone pieghevoli, in particolare, il colosso coreano ha dato mostra della propria capacità di alterare le proprietà dei pannelli tradizionali, aprendo la strada a nuovi form-factor, vedi Galaxy Z Flip , Galazy Fold e Galaxy Z Fold2 .

Nella fase prototipale, il team di sviluppo ha verificato che questa specie di "cerotto" OLED , nonostante sia capace di flettersi ed estendersi fino al 30% rispetto alle dimensioni originali , è in grado di garantire la stessa funzionalità di uno schermo tradizionale, e lo stesso può dirsi anche dei sensori per la rilevazione dei dati biometrici inclusi nel dispositivo.

Per ottenere questo risultato, i ricercatori del Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) hanno utilizzato un processo di fabbricazione dei semiconduttori già esistente applicandolo ai substrati del display OLED estensibile e anche ai sensori ottici incaricati del rilevamento del flusso sanguigno: così facendo, hanno modificato con successo la composizione e la struttura di un elastomero, un composto polimerico dotato di ottima resistenza ed elasticità, gettando i presupposti perché il progetto si traducesse in realtà concreta.

Le applicazioni di questa tecnologia possono riguardare sia il mercato consumer, sia quello strettamente medico: sul lungo termine, potrebbe trattarsi di una rivoluzione per il settore degli indossabili.

Il vantaggio fornito da questo tipo di prodotto starebbe nella vestibilità, e dunque nella possibilità di indossarlo per un periodo di tempo prolungato senza la necessità di rimuoverlo durante il sonno o l'attività fisica, dal momento che rispetto agli indossabili tradizionali costituirebbe un ingombro minimo e non ostacolerebbe i movimenti naturali del corpo, ma andrebbe invece ad assecondarli. Vedremo in futuro se Samsung deciderà di impiegare questa soluzione, e in quanti e quali dispositivi: al momento non abbiamo indicazioni più precise.