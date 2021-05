Mercato indossabili: i brand minori alimentano la crescita nel primo trimestre

Il mercato globale degli indossabili continua la sua crescita anche nel primo trimestre dell'anno in cui sono state spedite 104,6 milioni di unità, in aumento del 34,4% rispetto ai 77,8 milioni spediti nel primo trimestre dello scorso anno.

Apple e Samsung hanno mantenuto le loro rispettive quote di mercato mentre i produttori più "piccoli" hanno visto aumentare maggiormente le loro quote. Il mercato non è stato alimentato solo da questi brand più piccoli ma anche da nuovi form factor: occhiali, anelli e altre tipologie di device, infatti, stanno iniziando ad aggiungersi ai tipici orologi, smartband e cuffie true wireless offrendo un tipo di tecnologia più discreta ma funzionale.