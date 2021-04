Apple Watch può identificare il Covid? Uno studio per scoprirlo

Nel corso dell'evento Time Flies tenuto da Apple lo scorso settembre, la casa di Cupertino aveva annunciato una collaborazione con l'Università di Washington e il Seattle Flu Study volto a scoprire se Apple Watch potesse rivelarsi uno strumento adeguato nell'identificazione dei disturbi respiratori, inclusi quelli causati dal Covid. Qualora così fosse, l'indossabile della casa di Cupertino potrebbe essere un valido alleato nell'identificazione dei casi.

Da quel momento in poi non si è più parlato della collaborazione, ma sembra che il progetto non sia affatto naufragato, tutt'altro. Apple e i due centri di ricerca hanno infatti annunciato l'avvio dello studio e maggiori dettagli riguardo la possibilità di potersi candidare volontariamente per prendervi parte. I candidati verranno selezionati tra le persone residenti nell'area di Seattle, con età pari o superiore ai 22 anni e in possesso di un iPhone 6s o successivi, visto che i precedenti non sono compatibili con le ultime versioni di Apple Watch.