Iliad cresce sempre di più: bene mobile e FTTH nel primo trimestre

Iliad ha chiuso il primo trimestre 2023 con un fatturato in Italia di 241 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quello concluso a marzo è stato il ventesimo trimestre consecutivo in cui l'operatore telefonico risulta essere il primo nel settore mobile per saldo netto di utenti.

Gli utenti attivi nel segmento mobile risultano essere pari a 9,85 milioni, 282 mila in più rispetto al 31 dicembre 2022, bene anche il segmento FTTH con 22 mila utenti attivi in più su base trimestrale per un totale di 130 mila utenti. Nel settore fiber-to-the-home iliad detiene in Italia il 3,8% di quote di mercato - era il 3,4% nel trimestre precedente.