Iliad sfiora i 10 milioni di utenti: i dati di un 2022 in forte crescita

Iliad chiude il 2022 con 9,5 milioni di utenti mobili e 109.000 utenti per la fibra con l'offerta lanciata a gennaio dello scorso anno. Prosegue dunque la crescita dell'operatore telefonico che in un solo anno guadagna 1,06 milioni di nuovi clienti mobili e raggiunge il 3,4% di share nel segmento FTTH. Il fatturato complessivo per l'intero anno si attesta a 927 milioni di euro, +15,5% rispetto al 2021.

In sintesi:

Q4 2022: 247 milioni di euro di fatturato, +16,3% +224.000 utenti linea mobile +25.000 utenti fibra

2022: 927 milioni di euro di fatturato, +15,5% +1 milione di utenti linea mobile +109.000 utenti fibra (3,4% del mercato)



Sulla base dei dati AGCOM, iliad stima una quota di mercato nel settore della telefonia mobile pari al 12%. L'azienda prevede per il 2023 un'ulteriore crescita in ambito sia mobile sia fibra, quest'ultimo grazie all'ulteriore estensione della rete di Open Fiber ed alle nuove collaborazioni in corso con FiberCop e Fastweb.