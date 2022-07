Iliad supera 9 milioni di clienti e festeggia con cartellone pubblicitario da record

Alla base del continuo trend di crescita dell'operatore c'è la fiducia: non solo la fiducia in iliad e nell'impegno di mantenere la parola data, "per sempre, per davvero"; fiducia negli utenti di iliad, nelle loro esperienze positive che hanno portato l'azienda a raggiungere un tasso di soddisfazione superiore al 97% (dati Ipsos).

Iliad ha voluto festeggiare il raggiungimento di questo traguardo occupando uno degli spazi per affissioni più grandi d'Europa, ovvero quello in via Melchiorre Gioia a Milano: qui un manifesto di 3.000 metri quadrati celebra non solo l'evento ma, come dice l'azienda, "la fiducia" dimostrata dai 9 milioni di clienti.