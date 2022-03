Iliad, continua a crescere nel 2021: raggiunti gli 8,5 milioni di utenti

Come anticipato in occasione del lancio del servizio in fibra FTTH lo scorso gennaio, iliad ha chiuso il suo 2021 con oltre 8,5 milioni di utenti e con una quota di mercato superiore al 10%. Dal punto di vista finanziario, alla fine dello scorso anno, iliad ha registrato un fatturato di 802 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto al 2020, e un EBITDAaL (margine operativo lordo after lease) positivo per il primo anno, a 80 milioni di euro. iliad Italia, ricordiamo, aveva chiuso il 2020 con 674 milioni di ricavi e un margine operativo lordo negativo per 316,3 milioni.