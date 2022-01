Vodafone e Iliad in trattative per fondere le loro attività in Italia | Reuters

In un tranquillo sabato sera arriva la notizia “bomba” che non ti aspetti: Vodafone e Iliad, secondo quanto riportato dalla Reuters che cita fonti anonime, sarebbero in trattative per concludere un accordo che unirebbe le loro rispettive attività in Italia.

“Le discussioni tra le due società sarebbero già in corso da tempo ed entrambe le parti starebbero attivamente studiando modi per concludere un legame delle rispettive attività in Italia”

Iliad, che farà il suo debutto nel fisso in Italia il prossimo 25 gennaio, starebbe lavorando con la banca d'investimento Lazard ai sui suoi piani strategici in Italia. In caso positivo, un accordo del genere creerebbe un colosso delle telecomunicazioni con una penetrazione del mercato mobile di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro.liaaaaai

Al momento, sia iliad che Vodafone hanno rifiutato di rilasciare commenti. Lo scorso 13 gennaio, l’amministratore delegato di iliad Italia, Benedetto Levi, aveva dichiarato che l'azienda francese era aperta all'acquisto di un operatore rivale.

"Se un'azienda, in tutto o in parte, si renderà disponibile sul mercato, la valuteremo senza alcun preconcetto"

In precedenza, il 17 novembre, il capo di Vodafone, Nick Read, aveva affermato che il consolidamento era necessario in Europa, in particolare in Italia, Spagna e Portogallo, dove "tutti i player stanno soffrendo".

Un’accordo del genere, tuttavia, potrebbe non essere esente da ostacoli. Qualsiasi legame tra le due società, infatti, dovrebbe ottenere il via libera sia da parte delle autorità di regolamentazione antitrust italiane che da quelle europee che già in passato si sono pronunciate a sfavore di tentativi di fusione in Europa.