Hyundai Mobility Adventure: anche la casa coreana sbarca su Roblox

Si tratta della prima volta che un brand automobilistico arriva in maniera ufficiale su Roblox - una piattaforma che conta ben 43,2 milioni di utenti attivi al giorno - e Hyundai ha scelto di farlo con un pacchetto di esperienze mirate specialmente ad un pubblico molto giovane, in modo da far conoscere i suoi prodotti e soluzioni ad un target precedentemente molto difficile da raggiungere.

Le 5 aree virtuali sono liberamente accessibili e al loro interno i giocatori possono sperimentare i prodotti e le soluzioni per la mobilità concepite dalla casa coreana, come ad esempio la possibilità di guidare una NEXO o una IONIQ 5 (magari per emulare gli oltre 1000 km che abbiamo percorso in sua compagnia!), testare i dispositivi di trasporto robotici PBV (Purpose Built Vehicles), le soluzioni per la mobilità aerea urbana (UAM) e molto altro ancora. Non mancano anche aree dedicate alla personalizzazione del proprio avatar virtuale, del garage e la possibilità di prendere parte a diverse attività social. Di seguito trovate un breve filmato dedicato a Hyundai Mobility Adventure.