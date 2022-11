Gli USA vietano la vendita di attrezzature Huawei, Hikvision, ZTE e Dahua

La FCC (Federal Communications Commission) statunitense ha predisposto il divieto di vendita di attrezzature realizzate da Huawei, Hikvision, ZTE e Dahau, con particolare riferimento alle apparecchiature dedicate alle infrastrutture di rete e alla video sorveglianza.

Secondo quanto riferito dal documento della FCC, infatti, la vendita di tali attrezzature pone un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale, motivo per cui il ban è esteso anche a tutte le varie controllate delle rispettive aziende, andando quindi a coinvolgere tutti i gruppi in questione. Ricordiamo che Huawei è già sottoposta ad un ban di altra natura da parte degli USA e che ZTE è stata colpita da altri ban simili in diversi paesi del mondo, tra i quali non figura però l'Italia.

Per quanto riguarda Hikvision e Dahau, le attrezzature in questiono sono quelle legate al tema della video sorveglianza - Hikvision è anche fornitore di migliaia di telecamere utilizzate dalle procure italiane - e anche in questo caso vengono menzionati potenziali pericoli per la sicurezza nazionale statunitense, visto il settore cruciale in cui operano le due aziende.

Al momento si attendono ancora le reazioni da parte di quasi tutte le società coinvolte, visto che solo Hikvision si è espressa ribadendo che le sue attrezzature non rappresentano un pericolo e che la scelta della FCC porterà costi più elevati per le piccole imprese e i privati che non potranno più contare sulle sue soluzioni.