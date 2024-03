Mini PC con Intel N95, 16/512 GB: solo 159 su Amazon

Il mondo dei Mini PC è ricco di opzioni ma non sempre il rapporto qualità/prezzo è particolarmente vantaggioso. Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi , che anticipa di qualche ora la partenza delle Offerte di Primavera, è ora possibile acquistare il Mini PC T9 Plus al prezzo scontato di 159 euro invece di 239 euro.

Mini PC in offerta su Amazon: il T9 Plus è quello giusto

Per chi cerca un nuovo Mini PC dal rapporto qualità/prezzo al top, la nuova offerta Amazon è l'occasione giusta. Il T9 Plus, infatti, ha tutte le specifiche giuste per offrire buone prestazioni, con consumi ridotti e, soprattutto, una spesa contenuta. Come detto in apertura, il modello in questione è dotato dell'ottimo Intel Processor N95, una delle soluzioni più interessanti della gamma di processori a basso consumo di Intel.

La dotazione di memoria è un altro punto di forza: 16 GB di memoria RAM (il massimo gestibile dal processore) e 512 GB di SSD al prezzo proposto sono davvero ottimi. Da notare anche un comparto di connettività completo con WiFi 6, Bluetooth e Gigabit Ethernet. Ci sono tre porte USB 3.1 oltre a tre porte HDMI 2.0 (per collegare fino a tre monitor). Il Mini PC è dotato anche del supporto VESA. Il Mini PC è pronto all'uso: bisogna solo installare il sistema operativo (che può essere Windows oppure Linux per chi vuole puntare su una soluzione gratuita).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mini PC T9 Plus con un prezzo scontato di 159 euro invece di 239 euro. L'offerta è accessibile qui di sotto. Il modello è spedito direttamente da Amazon