Monitor da gaming LG UltraGear curvo in offerta sul sito ufficiale | Coupon

LG ha lanciato una interessante promozione sul proprio shop ufficiale che vede come protagonista il monitor da gaming LG UltraGear 38GL950G-B. Si tratta di un modello con schermo curvo da ben 38 pollici in formato 21:9 e risoluzione QHD+, quindi particolarmente indicato non solo per i video giocatori, ma anche per la produttività, vista l'ampia visuale coperta.

Per poterlo acquistare al miglior prezzo del web, vi basterà aggiungere il prodotto nel carrello e inserire il codice sconto LGMONITOR200 in fase d'acquisto. Il prezzo finale scontato che verrà visualizzato sarà di 899,99 euro contro i 1099,99 euro iniziali, un calo decisamente significativo per un prodotto di fascia top.

Qui sotto trovate il link diretto, alcune immagini del monitor e una breve scheda riassuntiva con le principali specifiche tecniche.