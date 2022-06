Yeppon Games Week: notebook, monitor, sedie da gaming e altro in offerta

Yeppon lancia la Games Week, una campagna promozionale che durerà fino al 27 giugno compreso e permetterà di acquistare diversi prodotti a prezzi scontati. Come lo stesso nome suggerisce, si tratta di offerte dedicate al mondo del gaming, quindi troverete notebook, accessori, hardware e periferiche per PC delle migliori marche, Samsung, MSI Gaming e Asus fra tutte. Lo sconto massimo raggiungibile si aggira attorno al 40%, in base al prodotto. Un dettaglio decisamente non trascurabile.

Qui sotto trovate il link diretto alla pagina generale dell'iniziativa e una selezione degli sconti più interessanti disponibili. Vi consigliamo di approfittarne subito, visto che le scorte sono, ovviamente, limitate.