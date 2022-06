Monitor gaming MSI Optix 37 curvo a 180Hz: miglior prezzo Amazon

Se siete alla ricerca di un monitor davvero grande, in grado di farvi immergere in maniera totale nei videogiochi , non potete perdere l’occasione di valutare il monitor ultrawide in offerta oggi su Amazon . Si tratta del MSI Optix MEG381CQR Plus caratterizzato dal pannello da 37,5 pollici curvo con rapporto d’aspetto di 21:9 . Grazie al coupon del valore di 170 euro da selezionare nella pagina del prodotto, il prezzo scende fino a 1529 euro.

Le buone notizie per i gamer non finiscono qui: il monitor in offerta oltre alle caratteristiche riportate sopra, utilizza un pannello con tecnologia RAPID IPS in grado di arrivare a una frequenza di aggiornamento di 175Hz con un tempo di risposta di 1ms (MPRT).

Grazie a queste specifiche tecniche, unite alle tecnologie di sincronizzazione Nvidia G-Sync e AMD Freesync questo dispositivo è in grado di ridurre al minimo il ritardo dell’immagine e la sfocatura da movimento. Il pannello del monitor MSI Optix mostra colori accesi e realistici, inoltre supporta l’HDR600, caratteristica che porta i picchi di luminosità fino a 600 nit.

