Monitor gaming Samsung 49 pollici Dual-QHD curvo in super offerta Amazon

Amazon sta proponendo un interessante sconto sull'enorme monitor curvo di Samsung da 49 pollici , ci riferiamo al modello Odyssey G9 LC49G94TSSUXZG disponibile per l'acquisto a poco più di 1000 euro: uno sconto consistente rispetto al prezzo medio di mercato. Si tratta di un monitor ottimizzato per il gaming con rapporto d'aspetto 32:9 e curvatura 1000R, inoltre è uno dei pochi ad essere certificato VESA DisplayHDR 2000, ossia con una luminosità di ben 2.000 cd/m^2 .

Il monitor utilizza un pannello VA con tecnologia Quantum Mini LED, caratteristica che oltre a garantire un'elevata luminosità permette di portare il contrasto tipico a 4000:1. Il ritardo dell’immagine e la sfocatura da movimento sono ridotti al minimo grazie alla frequenza di aggiornamento di 240Hz, al tempo di risposta 1ms (GtG) e al supporto delle tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync.

Non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram per rimanere sempre aggiornati su promozioni, e cali di prezzo, tutti i giorni pubblichiamo offerte riguardanti il mondo Tech come questa. Trovate i due banner esattamente qui sotto.