RAM Crucial in super sconto su Amazon con queste offerte

Se state costruendo il vostro Desktop o se volete aggiornare la RAM del portatile, abbiamo trovato tre super offerte su Amazon riguardanti le memorie RAM della Crucial. Sono memorie ad alte prestazioni adatte anche al Gaming. Tra le offerte troviamo anche un kit con illuminazione RGB che anche sotto il lato puramente estetico, si adatta alla perfezione al mondo del gioco. Grazie all'esperienza e ai test approfonditi che esegue, questo costruttore è uno dei pochi in grado di offrire una garanzia a vita sulle proprie memorie, segno indiscutibile di qualità. Per quanto riguarda i desktop la promozione riguarda le RAM Crucial della serie Ballistix da 16GB (8GB x2), memorie DDR4 compatibili con i sistemi AMD ed Intel con una velocità di 3600Mz. Sono dotate di dissipatore in metallo e supportano XMP 2.0 per l’overclock automatico o l'esecuzione del profilo predefinito JEDEC. Troviamo in offerta due colorazioni, in bianco o nero, da scegliere a seconda del proprio gusto.

DDR4 DESKTOP

Tecnologia - DDR4

Velocità - DDR4-3600

Velocità PC - PC4-28800

Capacità - 16GB

Fattore di forma - UDIMM

Latenza CAS - 16

Timing estesi - 16-18-18-38

Voltaggio - 1.35V

DDR4 DESKTOP RGB

Se il computer è in bella mostra e i giochi di colore vi piacciono, potete scegliere le Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4RL memorie che oltre ad avere il dissipatore in metallo, sono dotate nella parte alta, quella più in vista di illuminazione RGB. Parliamo anche qui di 16GB RAM adatte anche al Gaming ma questa volta con velocità di 3200MHz.

Tecnologia - DDR4

Velocità - DDR4-3200

Velocità PC - PC4-25600

Capacità - 16GB Kit (8GBx2)

Fattore di forma - UDIMM

Latenza CAS - 16

Timing estesi - 16-18-18-36

Voltaggio - 1.35V

DDR4 NOTEBOOK

Destinate ai Notebook invece troviamo le Crucial Ballistix BL2K8G26C16S4B con velocità di 2666MHz, sempre delle memorie DDR4 ma in formato SODIMM. Si tratta di due banchi da 8GB ognuno per un totale di 16GB complessivi. Anche qui ci troviamo di fronte a una kit ad alte prestazioni, nei portatili è molto più limitata la possibilità di aggiornamento dei componenti, nella maggior parte dei casi infatti si può intervenire solo su RAM (se non è saldata alla scheda madre) e HD o SSD interno, questo kit in offerta è una buona idea per regalare al propio notebook quello sprint in più.

Tecnologia - DDR4

Velocità - DDR4-2666

Velocità PC - PC4-21300

Capacità - 16GB Kit (8GBx2)

Fattore di forma - SODIMM

Latenza CAS - 16

Timing estesi - 16-18-18-38

Voltaggio - 1.2V

