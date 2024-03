Samsung Electronics lancerà nel 2025 il suo primo chip acceleratore AI, il Mach-1

La "verifica tecnologica è stata completata ed è attualmente in corso la progettazione del SoC. La produzione è prevista per la fine dell'anno e la presentazione all'inizio del prossimo anno".

Mach-1 è stato realizzato appositamente per soddisfare le esigenze dei sistemi di intelligenza artificiale, l'inferenza in modo particolare, quella fase critica in cui le conoscenze acquisite dai modelli durante la formazione devono essere applicate a dati reali per produrre risultati concreti. Attualmente, il problema con l’inferenza dell’intelligenza artificiale è che esiste un collo di bottiglia tra il trasferimento dei dati tra GPU, CPU e memoria.

Mach-1, secondo le previsioni, avrà una struttura in grado di ridurre il collo di bottiglia della velocità di trasferimento dei dati a 1/8 rispetto ai livelli attuali. Inoltre, questo chip sarà anche in grado di utilizzare memoria LPDDR e non di dipendere solo dalla High Bandwidth Memory (HBM).

Con la realizzazione di questo chip, inoltre, Samsung ha ovviamente anche l'intenzione di cercare quantomeno di contrastare l'attuale dominio del mercato dei semiconduttori AI di Nvidia che proprio nelle scorse ore ha annunciato Blackwell B200, il chip per AI più potente al mondo grazie a una velocità di 20 petaflop di potenza FP4.

Samsung Electronics sta anche cercando di fornire proprio a Nvidia la memoria HBM utilizzata nelle GPU AI, ma dovrà affrontare la dura concorrenza di SK Hynix. Samsung ha recentemente creato un laboratorio di intelligenza generale artificiale (AGI) nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, proproio per focalizzarsi sullo sviluppo di semiconduttori per AI.