Dell, presentate al MWC 2024 le novità per le serie Latitude e Precision

In occasione del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Dell ha presentato gli aggiornamenti per le serie di PC professionali Latitude 7000 e 9000 e Precision 3000 e 5000, prevedibilmente incentrati sul passaggio ai processori Intel Core Ultra con unità di calcolo dedicata all'intelligenza artificiale. Ed è sempre quest'ultima a fare da protagonista nel caso di altre novità come l'introduzione del tasto Copilot su tutti i modelli e come il nuovo servizio ProSupport Suite, in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale per analizzare e risolvere automaticamente i problemi che non richiedono intervento umano.

SERIE LATITUDE

Nel presentare le novità della serie Latitude, Dell ha puntato riflettori sul laptop con tastiera staccabile Latitude 7350 Detachable, pensato per offrire il massimo in termini di collaborazione professionale. E questo grazie alla tastiera opzionale con Collaboration Touchpad incorporato e grazie anche a due fotocamere di alta qualità da 8 MP con messa a fuoco automatica. Inoltre quella interna di HDR, IR e di supporto per funzionalità AI come correzione dello sguardo e offuscamento dello sfondo.



Tra le altre caratteristiche di rilievo troviamo lo schermo IPS 3:2 da 13 pollici con risoluzione 2880 x 1920 pixel, il raffreddamento a due ventole con lame più sottili del 30%, le grate aggiuntive sotto il sostegno per massimizzare il flusso d'aria, la penna wireless opzionale (PN7350A) in grado di ricaricarsi senza fili in 30 secondi e la custodia magnetica realizzata al 49% in materiale riciclato. E sono riciclati anche buona parte dello chassis in metallo e il 50% del cobalto impiegato nella batteria, caratteristica comune a buona parte dei nuovi modelli.

Passando ai formati più classici, il Latitude 7350 prevede anche il modello 2-in-1 e il modello solo laptop, con tanto di ulteriore variante Ultralight con chassis in magnesio, come il Latitude 7450. Con quest'ultimo, però, la diagonale sale a 14 pollici per arrivare a 16 pollici con il Latitude 7650, più voluminoso ma caratterizzato da un pannello più modesto e disponibile solo nella variante non touch.



Ma non rinuncia a nulla in termini di connettività, per tutti i modelli caratterizzata da 2 porte Thunderbolt 4.0, 2 porte USB 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI 2.1, Wi-Fi 7, lettore di impronte opzionali, lettore microSD opzionale e connettività 4G/5G opzionale. Per le memorie parliamo invece di fino a 64 GB di LPDDR5x a 6400 MHz e fino a 2 TB per l'SSD.

L'altro fattore comune a tutti i modelli riguarda la possibilità di montare processori fino agli Intel Core U Ultra 7 vPro e nello specifico, tornando sul Latitude 7350 Detachable, parliamo degli Intel Core Ultra U7-164U vPro e U5-134U vPro. Non si fa invece menzione di specifici modelli nelle schede tecniche degli altri Latitude, sprovviste anche di riferimenti ai prezzi.



Ed è lo stesso per il Latitude 9450 2-in-1, comunque meritevole di attenzione essendo definito da Dell come il PC consumer da 14 pollici più piccolo al mondo. Tanto da vantare nonostante la diagonale uno chassis paragonabile a quello di un modello da 13 pollici. Inoltre si distingue dai fratelli minori per la presenza di 3 porte Thunderbolt 4 e per le memorie più veloci. Può arrivare infatti ad alloggiare fino a 64 GB di LPDDR5X da 7467 MHz.

I primi modelli aggiornati della serie Latitude arriveranno il 12 marzo. Per i restanti si parla genericamente del secondo trimestre. Gli aggiornamenti andranno a interessare anche i modelli 5350, 5450 e 5550, ma in questo caso Dell non ha ancora nemmeno le specifiche.

SERIE PRECISION

Anche le workstation mobile e fisse della serie Precision passano ai processori Core Ultra, protagonisti assoluti nel caso dei modelli Precision 3490, 3590 e 3591. I tre laptop sono infatti sprovvisti di GPU discreta, ma possono fare leva sulla nuova GPU integrata Arc dei processori Intel di ultima generazione.



Nel caso dei due modelli base - il primo con schermo da 14 pollici FHD e il secondo da 15,6 pollici FHD - le opzioni includono sia i processori a basso consumo della serie U che quelli della serie H fino al Core Ultra 7 165H. Il Precision 3591 prevede invece solo modelli della serie H e nello specifico fino al top di gamma della serie: il Core Ultra 9 185H.

Il Core Ultra 9 185H è l'opzione di punta anche per i Precision 5490 e 5690, ma con questi modelli saliamo comunque di livello. La grafica integrata, infatti, passa in secondo piano, lasciando il palcoscenico a più potenti soluzioni dedicate di Nvidia. E se ne nel primo caso il limite è la RTX 3000 Ada da 8 GB di memoria video, nel secondo caso si arriva fino alla ben più potente RTX 5000 Ada da 16 GB di memoria video.

Passando alle workstation fisse, il pezzo forte è il nuovo compatto Precision 3280, pensato per potere essere posizionato sulla scrivania, per essere fissato al monitor e persino per essere installato in rack. Ma nonostante le dimensioni compatte e il formato versatile può montare fino alla RTX 4000 Ada, fino a 64 GB di memoria e fino a 8 TB di storage. Il tutto, come nel caso delle workstation mobile, in arrivo il 12 marzo. Ancora sconosciuti, invece, i prezzi.

Ed è sconosciuta anche la data nel caso della workstation Precision 3680 Tower, un classico preassemblato che punta sulla potenza bruta. Prevede infatti opzioni per la CPU fino al Core i9-14900K vPro, top di gamma della serie Raptor Lake Refresh, e opzioni per la GPU fino alla Radeon Pro W7900 e alla RTX 6000 Ada Generation, entrambe dotate di 48 GB di memoria video.

CUFFIA DELL PREMIER WIRELESS ANC

Chiudiamo con le novità hardware con la nuova cuffia Dell Premier Wireless ANC WL7024 che si fa notare per la cancellazione del rumore direzionale basata sull'AI, per l'autonomia da 80 ore, per la ricarica rapida senza fili sul supporto e per l'Advanced Smart Sensor che permette, per esempio, di attivare il silenziamento automatico del microfono quando la cuffia viene sollevata dalla testa. In arrivo in Europa il 14 aprile. Anche in questo caso, purtroppo, il comunicato non fa riferimento ai prezzi.

SERVIZI

ProSupport Suite: grazie alla tecnologia SupportAssist di Dell gli utenti possono sfruttare la telemetria e l'intelligenza artificiale per risolvere eventuali problemi al PC senza bisogno di intervento umano. Grazie a questo servizio, infatti, l'IT può attivare script creati da Dell e pensati per correggere in autonomia problemi come crash, temperature elevate e altro. Dell Managed Services per il refresh dei dispositivi: assistenza per l'aggiornamento tempestivo dell'hardware aziendale tramite pianificazione dettagliata, previsioni, gestione della catena di rifornimenti e ottimizzazione del budget. Digital Employee Experience Services per Gen AI: assistenza per la formazione dei dipendenti e per l'adozione di strumenti e tecnologie in funzione dell'intelligenza artificiale.

DISPONIBILITA'

Latitude 7350 Detachable: secondo trimestre.

secondo trimestre. Precision 3280 CFF (Compact Form Factor): 12 marzo.

12 marzo. Workstation mobile Precision: 12 marzo.

12 marzo. Dell Premier Wireless ANC Headset (WL7024): 14 aprile (29 marzo in Cina).

14 aprile (29 marzo in Cina). ProSupport Suite: entro fine aprile.

entro fine aprile. Soluzioni Digital Employee Experience Services per GenAI: disponibili.

disponibili. Dell Managed Services: 15 marzo (EU/ USA).