Huawei punta tutto su AI e chip Ascend: a rimetterci è Mate 60

Nvidia è l'attuale leader di mercato dei chip con capacità di elaborazione AI con il 90% circa delle quote. Parallelamente, gli investimenti nel settore tech da parte del governo di Pechino hanno contribuito a colmare parte del gap accumulato in questi ultimi anni a causa dei divieti sostenendo progetti per la costruzione di data center e per il potenziamento della produzione dei chip Ascend, di cui il modello 910B è la versione più performante. Huawei starebbe cercando anche di migliorare l'efficienza produttiva ed il tasso di rendimento (ovvero il numero di chip utilizzabili per wafer).

Tutto resta però avvolto in un'aura di mistero: ad oggi ancora non è del tutto noto come Huawei sia riuscita a produrre i Kirin 9000S 5G - impianti e know-how dovrebbero appartenere alla cinese SMIC, ma questo dettaglio non è mai stato comunicato ufficialmente da nessuna delle parti coinvolte.