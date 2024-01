Nvidia, il CEO Jensen Huang torna in Cina dopo quattro anni

L’amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, è tornato in Cina dopo quattro anni: l’ultima visita risaliva infatti a prima dello scoppio della pandemia di COVID-19. A quanto pare Huang ha fatto una visita per lo più “di piacere”, per quanto in ambito lavorativo: ha partecipato ai festeggiamenti per il capodanno cinese con i dipendenti degli uffici di Shenzhen, Shanghai e Pechino.

Queste sono le indicazioni ufficiali, e le foto che sono emerse sembrano confermarlo: del resto non è una novità che Huang prenda parte alle attività extra-lavorative organizzate per i dipendenti. I report dei giornali locali sostengono che Huang, che è di origine taiwanese, ha tenuto diversi meeting con alcuni dei suoi principali clienti locali, ma NVIDIA non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a conferma o smentita quando le è stato chiesto se la visita aveva motivazioni aggiuntive, che potrebbero peraltro essere considerate più importanti.