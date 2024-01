Mercato semiconduttori 2023 in rosso: Intel torna in vetta, Nvidia super con l'AI

Nel complesso, secondo le stime di Gartner, il settore globale dei semiconduttori ha incassato nel 2023 un totale di 533 miliardi di dollari contro i quasi 600 dell'anno precedente. Sommando i ricavi 2023 dei 25 maggiori attori al mondo si ottiene una flessione rispetto al 2022 del 14,1%, complessivamente le loro quote di mercato 2023 hanno rappresentato il 74,4% del totale, in discesa del 2,8% rispetto al 77,2% del 2022.

Il mercato globale dei semiconduttori nel 2023 si è contratto di oltre il 10% rispetto all'anno precedente, a essere precisi dell'11,1%. Nella top ten stilata dagli analisti di Gartner gli unici attori a essere andati controtendenza sono Nvidia (i cui ricavi sono cresciuti ben oltre il 50%), STMicroelectronics e Broadcom, con un avvicendamento in vetta che ha portato Intel a sopravanzare Samsung Electronics. I ricavi di entrambe sono colorati di rosso, ma il business di Samsung si è contratto più del doppio di quello di Intel (-37,5% vs -16,7%).

INTEL DI NUOVO IN VETTA, SUPER 2023 DI NVIDIA

Intel , come detto, nonostante una flessione delle entrate del 16,7% in cuor suo un minimo avrà festeggiato il ritorno al primo posto che si è consumato ai danni di Samsung , la quale aveva chiuso il 2022 con 63,8 miliardi di dollari di ricavi mentre a fine 2023 si è ritrovata con un fatturato, secondo le stime di Gartner, di 39,9 miliardi. Un -37,5% che le è costato il sorpasso di Intel dopo 2 anni passati a guardare la concorrenza dall'alto.

Qualcomm nonostante un "rosso" del 16,6% ha mantenuto il gradino più basso del podio. Impressionante invece il balzo di Nvidia che ha saputo capitalizzare al meglio l'esplosione dell'intelligenza artificiale : il fatturato a fine 2022 era di 15,3 miliardi di dollari, il 2023 si è chiuso a quota 24 miliardi, un +56,4% che le ha consentito di "saltare" dalla dodicesima posizione in classifica del 2022 alla quinta dell'anno appena concluso. Non era mai stata nella top 5 di Gartner.

Nessuna flessione a due cifre per Apple, nona a fine 2022 e nona a fine 2023. Le entrate dai semiconduttori si sono contratte da 18,1 a 17 miliardi di dollari, per una flessione di anno in anno del 5,8%. Tutto sommato si può dire che a Cupertino siano riusciti a contenere i danni.