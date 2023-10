Mercato PC ha toccato il fondo: il 2024 l'anno della ripresa

Le spedizioni di PC sono diminuite nel terzo trimestre di 9 punti percentuali su base annua: i dati forniti da Gartner confermano il lungo periodo negativo del settore, in contrazione per l'ottavo trimestre consecutivo. La situazione potrebbe tuttavia migliorare già a partire dal Q4 2023, dunque in anticipo rispetto a quanto previsto dagli analisti di IDC secondo cui la ripresa - seppur flebile - sarebbe attesa a partire dal prossimo anno.

Secondo Gartner è stato finalmente toccato il fondo. Tra luglio e settembre è stato registrato un incremento della domanda nel settore educativo, controbilanciato però dall'andamento negativo delle richieste provenienti dal mondo lavorativo. La buona notizia che fa sperare in una ripresa anticipata è il ritorno alla quasi normalità dei livelli di inventario.

I PC spediti nel terzo trimestre 2023 sono stati complessivamente 64,279 milioni, 16 dei quali (16,146 per la precisione) sono marchiati Lenovo. La società cinese ha riportato un calo su base annua del 4,4% ma è riuscita ugualmente ad incrementare la quota di mercato passando dal 23,9% del Q3 2022 al 25,1% del Q3 2023.