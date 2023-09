Secondo quanto si legge in una versione estesa dell'ultimo rapporto trimestrale di Nvidia, il governo degli Stati Uniti ha imposto alla compagnia nuove restrizioni all'esportazione di chip per l'intelligenza artificiale che non riguardano più solo Cina e Russia. Nello specifico si parla della necessità di licenze aggiuntive per l'esportazione di una partita di GPU A100 e H100 destinate a diversi clienti, tra i quali figurano anche non specificati paesi mediorientali.

In tutto questo il Bureau of Industry and Security (dipartimento dell'industria e della sicurezza) si è limitato a specificare che non ci troviamo di fronte a un "blocco della vendita di chip in Medio Oriente", ma la portavoce dell'ufficio statunitense - soggetta a restrizioni legali che le impediscono di rivelare informazioni su specifiche autorizzazioni - non ha aggiunto altro a quanto scritto nel documento, che non rivela alcun dettaglio sui motivi dietro le nuove restrizioni.



Lo scorso anno il governo degli Stati Uniti ha vietato a Nvidia di vendere alla Cina le GPU A100 e H100. Di conseguenza le nuove restrizioni potrebbero avere a che fare con il timore che determinati paesi possano aggirare il divieto acquistando i chip per l'intelligenza artificiale per conto di aziende cinesi. Ma le nuove restrizioni, in base a quanto riportato da Reuters, non riguarderebbero solo i due prodotti Nvidia. Anche AMD, infatti, avrebbe ricevuto una comunicazione simile. Di seguito il paragrafo incriminato del rapporto Nvidia:

...ora sono richiesti requisiti di licenza per l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti, compresi quelli di rete, destinati a determinati utenti finali e a determinati usi finali in Cina. Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, il governo degli Stati Uniti ci ha informato della necessità di ulteriori autorizzazioni per un sottoinsieme di prodotti A100 e H100 destinati a determinati clienti e ad altre regioni, tra cui alcuni paesi del Medio Oriente.

Per il momento AMD non ha rilasciato commenti a riguardo mentre Nvidia, per bocca del portavoce Bob Sherbin, ha affermato di essere al lavoro con il governo degli Stati Uniti per sistemare la questione. D'altronde le GPU A100 e H100 sono oggetto di una fortissima richiesta e rappresentano una fetta importante degli affari di Nvidia, che grazie all'intelligenza artificiale ha visto il proprio valore schizzare alle stelle.