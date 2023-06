Apple avrebbe previsto un cambio di tecnologia per A17 Bionic nel 2024

Il chip A17 Bionic che Apple utilizzerà nei prossimi iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max, differirà della stessa versione che verrà realizzata per il 2024, per gli iPhone 16 "base".

L'A17 Bionic sarà il primo chip di Apple realizzato a 3 nm, un processo produttivo che offrirà ulteriori miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto ai 5 nm utilizzati negli ultimi anni per A14, A15 e A16. Secondo indiscrezioni, la prima versione dell'A17 Bionic sarà prodotta utilizzando il processo N3B di TSMC, sviluppato proprio in collaborazione con Apple. La società di Cupertino, tuttavia, in un'ottica di riduzione dei costi, avrebbe comunque già previsto il passaggio nel 2024 all'N3E, più semplice ed economico, che verrà utilizzato anche dalla maggior parte degli altri clienti di TSMC. Un passaggio che potrebbe comunque comportare una minore efficienza.

Il nodo N3E, infatti, avendo meno strati EUV e una densità di transistor inferiore rispetto a N3B, ha sicuramente un'efficienza inferiore ma può comunque offrire prestazioni migliori. Il nodo N3B, anche se già pronto per la produzione di massa da più tempo rispetto a N3E, avrebbe una resa inferiore, e non di poco. Inoltre questo processo, progettato come "prova", non sarebbe compatibile con quelli successivi di TSMC, inclusi N3P, N3X e N3S. Di conseguenza, Apple dovrà riprogettare i suoi chip futuri per sfruttare appieno i successivi progressi produttivi di TSMC.

Negli scorsi anni, erano circolate indiscrezioni in merito al possibile utilizzo del nodo N3B già per il chip A16 Bionic. Apple, tuttavia, avrebbe dovuto ripiegare sull'N4 in quanto l'altro non starebbe stato finalizzato in tempo. Ovviamente, sarebbe altamente improbabile che Apple apporti un cambiamento così drastico all'A17 Bionic durante il ciclo di produzione di ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Di conseguenza, è più ipotizzabile che la versione N3E verrà destinata agli iPhone 16 "base" del prossimo anno.